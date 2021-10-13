В Киевской области парень бросился с вилами на копов: чем все закончилось

Нетрезвые мужчины напали на полицейских и пытались спровоцировать их. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киевской области в Facebook.



Двоих мужчин задержали патрульные, фото полиции

Местные жители Фастовского района сообщили в полицию, что были украдены инструменты 11 октября. На место выехал наряд полиции сектора реагирования. Когда полицейские пришли по адресу, то увидели двух мужчин разного возраста, которые вели себя агрессивно и у них были признаки алкогольного опьянения.

Мужчины хватали полицейских за одежду, пытались спровоцировать на драку, ругались. Затем младший мужчина взялся за вилы и двинулся в сторону правоохранителей. Словесные требования прекратить и бросить инструмент не подействовали на мужчину. Тогда полицейские выстрелили в воздух.

В конце концов патрульные Калиновского отдела полиции разоружили мужчину и задержали его, а также старшего сообщника. Как оказалось, это отец и сын. Задержанным 63 и 28 лет, они — местные жители. На место вызвали следственно-оперативную группу.



Пока что открыто уголовное производство по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Обоим мужчинам будет объявлено подозрение. Открыли ли дело по факту кражи не сообщается.

Как сообщал портал "Комментарии", появились новые подробности убийства копа в Чернигове. В соцсетях появился видеоролик, снятый именно в тот момент, когда толпа молодежи напала на двух черниговских полицейских. Здесь можно увидеть кадры, когда по вызову уже прибыл патрульный экипаж. На видео можно увидеть и тот момент, когда 30-летний черниговский коп, который лежал на земле, встает и выясняет отношения с местными нападающими, которые нанесли ему удары.

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