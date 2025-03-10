В Киевской области командир воинской части «раздал» 7 миллионов гривен

Командир одной из воинских частей незаконно насчитал подчиненным боевые выплаты более чем на 7 миллионов гривен. Деньги получили военные, не участвовавшие в боях и не выполнявшие специальных задач. Следователи ГБР установили, что должностное лицо игнорировало проверку оснований для выплат, что нанесло значительный ущерб государству.

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, с февраля по октябрь 2023 командир воинской части небрежно выполнял свои обязанности и фактически "раздал" миллионы гривен подчиненным без законных оснований. Его безответственность стоила бюджету более 7,1 миллиона гривен.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители продолжают расследование и принимают меры по возврату средств в бюджет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах . Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.