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В Киевской области командир воинской части «раздал» 7 миллионов гривен

Скандал в воинской части Киевской области

сегодня, 17:34
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Амбарцумян Анна

Командир одной из воинских частей незаконно насчитал подчиненным боевые выплаты более чем на 7 миллионов гривен. Деньги получили военные, не участвовавшие в боях и не выполнявшие специальных задач. Следователи ГБР установили, что должностное лицо игнорировало проверку оснований для выплат, что нанесло значительный ущерб государству.                                                                                                                 

В Киевской области командир воинской части «раздал» 7 миллионов гривен

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, с февраля по октябрь 2023 командир воинской части небрежно выполнял свои обязанности и фактически "раздал" миллионы гривен подчиненным без законных оснований. Его безответственность стоила бюджету более 7,1 миллиона гривен.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.                                                                                 

Правоохранители продолжают расследование и принимают меры по возврату средств в бюджет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах . Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-komandiru-vijskovoi-chastini-z-kiivshhini-yakij-nezakonno-oformiv-bojovi-viplati-na-ponad-7-mln-griven
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