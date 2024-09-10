В киевском поезде служебный пес среагировал на француза: что обнаружили

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда с помощью служебной собаки обнаружили гашиш у иностранца, направлявшегося в украинскую столицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Обыск вещей в поезде. Фото: ГПСУ

59-летний гражданин Франции ехал на поезде "Перемышль-Киев". Во время прохождения контроля сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ.

В ходе проверки совместная погранично-таможенная группа обнаружила пакет с 13 граммами неизвестного вещества. По словам иностранца, обнаруженное является наркотическим продуктом из конопли. "Дурман" иностранец намеревался перевезти для личного потребления. Чтобы обмануть обоняние собаки, мужчина спрятал сверток под вату, на которую накапал лаванды, а поверх всего наклеил пластырную повязку и прикрепил на тело.

По этому факту пограничники проинформировали соответствующие правоохранительные органы. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Всего во Львовской области служебные собаки пограничников в этом году помогли выявить почти 13 кг наркотических средств.

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