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Главная Новости Общество Криминал В Киеве взорвали отделение банка
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В Киеве взорвали отделение банка

Взрыв был слишком слабым и повредил только двери и помещение банка

сегодня, 09:35
Автор:

Сергей Медведев

Неизвестный мужчина решил получить доход не совсем обычным способом — он намеревался взорвать банкомат. Инцидент произошел в Киеве, на улице Градинская, в ночь на 24 декабря.

В Киеве взорвали отделение банка

На месте происшествия работает следственная группа

Попытка ограбления оказалась неудачной — взрыв оказался недостаточно сильным и заветные кассеты с купюрами так и остались недоступными. От взрыва пострадало помещение банка. Взрывной волной также повредило стекло автомобиля  SsangYong, припаркованного неподалеку.

Камеры наблюдения показали слабый взрыв, после которого злоумышленни сбежал с места преступления.

На место прибыли взрывотехническая служба и сотрудники следственного управления полиции. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что преступник вряд ли имел высокую "квалификацию" и серьезно готовился к ограблению — за несколько часов до попытки завладеть деньгами в отделении банка провели инкассацию терминалов.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы. В ночь на среду, 15 апреля, в помещении магазина по ул. Покотило, 7 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Как передают пользователи в соцсетях, злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”. Пока в полиции не комментируют подробности произошедшего. Известно лишь, что  на месте работали следователи и оперативники. Недавно аналогичное преступление произошло в Харькове, где двое мужчин взорвали банкомат, похитили более миллиона гривен и скрылись на велосипедах. Впрочем, задержать их удалось по горячим следам: похитителями оказались 26-летний уроженец Запорожья, бывший полицейский, и 44-летний харьковчанин.



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Источник: https://t.me/vartovi_kyiv/12746
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