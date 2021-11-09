В Киеве изнасиловали и ограбили молодую девушку: суд вынес приговор

В Киеве судили злоумышленника за изнасилование 19-летней девушки. Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook.

Изнасилование в Киеве. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось весной этого года. За помощью в правоохранительные органы обратилась 19-летняя местная жительница, которая рассказала о совершении сексуального преступления против неё.

Полицейские установили, что на улице Железнодорожной знакомый девушки, что пообещал ей помощь с трудоустройством и назначил встречу, напал на неё и изнасиловал. После этого, злоумышленник ограбил свою жертву. Его добычей стал мобильный телефон и денежные средства.

Стражам порядка удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался уроженец Николаевской области, 1989 года рождения. Выяснилось, что ранее он уже притягивался к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение. Полицейские задержали мужчину.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Чехии убили гражданина Украины. В одном из заведений Праги охранник напал на украинца и нанес ему удар в область лица. Пострадавший упал на землю и ударился головой. На протяжении месяца мужчина находился без сознания, а затем умер.

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Соединённых Штатах Америки украинца подозревают в хакерской атаке, от которой пострадали ряд компаний. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов долларов. На данный момент молодой человек был задержан в Польше и ожидает экстрадиции.

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