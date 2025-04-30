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В Киеве фотограф задушил модель: оба оказались гражданами РФ в розыске

Россиянин убил свою сожительницу-модель из РФ в фотостудии в Киеве.

30 апреля 2025, 14:10
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Slava Kot

В Киеве полиция расследует жестокое убийство 21-летней модели. Женщину задушил ее сожитель фотограф во время ночевки в фотостудии столицы. Как оказалось, оба являются гражданами России, находившимися там в розыске.

В Киеве фотограф задушил модель: оба оказались гражданами РФ в розыске

Подозреваемый в убийстве

Как сообщает Киевская городская прокуратура, случай произошел в Святошинском районе столицы. Пара арендовала помещение фотостудии для ночной съемки. По версии следствия, там они употребляли алкоголь и наркотики, а затем 28-летний фотограф задушил свою 21-летнюю сожительницу, которая работала моделью.

К утру тело женщины и самого лежавшего рядом подозреваемого без сознания обнаружила владелица помещения. После увиденного она вызвала полицию и сообщила о ситуации с убийством модели в фотостудии. Правоохранители оперативно задержали мужчину, а впоследствии ему сообщили о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Убитая женщина и подозреваемый оказались гражданами Российской Федерации, находившимися в розыске на территории РФ. Причины их пребывания в Украине выясняются, как и обстоятельства их прибытия в Киев.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо сохраняет статус невиновного в преступлении до тех пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке, предусмотренном законом, и подтверждена соответствующим обвинительным приговором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Киеве, где внук убил собственную бабушку.

Также "Комментарии" писали о том, как в Киеве подростки избили военного.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=387955
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