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В Ивано-Франковской области жестоко убили 19-летнего парня: подозревают подростков

Полиция Ивано-Франковской области установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя

сегодня, 13:13
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Недилько Ксения

Тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной полиции.

В Ивано-Франковской области жестоко убили 19-летнего парня: подозревают подростков

Иллюстративное фото

Трое несовершеннолетних парней, вероятно причастных к преступлению, полицейские установили в считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке.

Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области возбудили уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

В настоящее время с задержанным работают полицейские. Детали впоследствии отмечают в полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Трускавце группа подростков избила парня с инвалидностью. В сети распространили видео, на котором группа подростков, в большинстве девушки и парень издеваются над парнем с инвалидностью, избивают его и унижают. При этом они снимали это на видео и веселились.

По видео понятно, что парень, над которым издеваются, имеет недостатки психического характера, не может разговаривать и плачет. Полицейские установили подростков, причастных к совершению хулиганских действий в отношении парня с инвалидностью в Трускавце. Об этом сообщили в полиции Львовской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



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