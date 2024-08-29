В Индии приобретают популярность "школы воров" для детей: как несовершеннолетних готовят к криминальной жизни

В Индии растет популярность так называемых "школ воров", где детей обучают криминальному мастерству. Отчаянные родители из бедных сел платят огромные суммы, чтобы отправить своих детей в эти нелегальные заведения, которые готовят их к жизни в преступном мире.



В Индии "школы воров" учат детей воровать. Фото из открытых источников

Как сообщает индийское издание NDTV, в Индии несколько штатов печально известны своими "школами воров", где детей в возрасте от 12 до 13 лет привлекают к обучению под пристальным руководством местных криминальных группировок. "Учителя" в этих школах – опытные преступники и члены банд, обучающие подростков "профессиональному" грабежу.

Программа обучения включает в себя такие дисциплины, как карманные кражи, воровство сумок в людных местах, уклонение от полиции, выдержка побоев, а также игра в азартные игры и нелегальная продажа алкоголя. Выпускники таких школ часто умело вливаются в элитные круги, участвуя в воровстве на богатых свадьбах.

Место в такой школе стоит родителям 200–300 тыс. рупий (примерно от 2–3 тыс. долларов). Несмотря на стоимость, подобное образование считается выгодной инвестицией: по информации местных СМИ, подростки после "выпуска" могут зарабатывать в 5-6 раз больше, чем их родители потратили на обучение. К тому же родители могут получать ежегодную выплату от лидеров банд, которая составляет от 300-500 тыс. рупий (3-6 тыс. долларов).

По данным полиции, более 300 детей из подобных школ были привлечены к воровству во время свадеб по всей Индии. Например, 8 августа на пышной свадьбе в Джайпуре вор похитил сумку с драгоценностями на сумму 15 миллионов рупий (180 тыс. долларов) и 100 тыс. рупий наличными.

Инспектор полиции Рамкумар Бхагат отметил, что борьба с этим явлением чрезвычайно сложна из-за того, что большинство преступников – несовершеннолетние. Хотя за кражи в Индии предусмотрено до семи лет тюрьмы, правовая система страны более мягко относится к преступлениям, совершенным несовершеннолетними, делая акцент на их исправлении.

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