logo

BTC/USD

56765.57

ETH/USD

4212.11

LTC/USD

207.15

USD/UAH

27.21

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал В Херсонской области мужчина изнасиловал своих несовершеннолетних дочерей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Херсонской области мужчина изнасиловал своих несовершеннолетних дочерей

Когда мать пострадавших узнала о произошедшем, мужчина хотел покончить жизнь самоубийством

сегодня, 19:59
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Херсонской области мужчина насиловал своих дочерей. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем официальном Telegram-канале. 

В Херсонской области мужчина изнасиловал своих несовершеннолетних дочерей

В Херсонской области мужчина насиловал своих дочерей. Фото: Pixabay

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая рассказала, что её 32-летний сожитель избивал, а также многократно совершал сексуальные преступления в отношении её несовершеннолетних дочерей. 

Одна из пострадавших рассказала матери о произошедшем. В полиции не уточнили сколько именно детей стали жертвами злоумышленника. 

Сообщается, что когда женщина узнала о преступлениях мужчины, то между ними произошел конфликт, в ходе которого тот пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый хотел убить себя с помощью резака, но свой умысел не закончил. 

На данный момент правоохранители задержали мужчину. Ему предъявили обвинения в совершении уголовного преступления.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что число жертв трагедии на рождественском параде в Соединённых Штатах Америки увеличилось. От полученных травм скончался малолетний ребёнок. Он пришел на мероприятие вместе со своим братом. Второй мальчишка также был ранен. На данный момент за его жизнь борются медики. Кроме того, увеличилось число пострадавших. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что масштабные наводнения накрыли Индонезию. Потоки воды повредили сотни домов, а также спровоцировали оползни. По землей оказались погребены, как минимум пять человек. В одной из провинций страны реки вышли из берегов. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dkr_npu/917
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!