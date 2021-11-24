В Херсонской области мужчина изнасиловал своих несовершеннолетних дочерей

В Херсонской области мужчина насиловал своих дочерей. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем официальном Telegram-канале.

В Херсонской области мужчина насиловал своих дочерей. Фото: Pixabay

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая рассказала, что её 32-летний сожитель избивал, а также многократно совершал сексуальные преступления в отношении её несовершеннолетних дочерей.

Одна из пострадавших рассказала матери о произошедшем. В полиции не уточнили сколько именно детей стали жертвами злоумышленника.

Сообщается, что когда женщина узнала о преступлениях мужчины, то между ними произошел конфликт, в ходе которого тот пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый хотел убить себя с помощью резака, но свой умысел не закончил.

На данный момент правоохранители задержали мужчину. Ему предъявили обвинения в совершении уголовного преступления.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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