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В Харьковской области уроженец России избил и изнасиловал женщину: подробности

Суд признал подозреваемого в изнасиловании виновным и назначил наказание

сегодня, 13:05
Автор:

Денис Подставной
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В Харьковской области суд вынес приговор злоумышленнику, совершившему изнасилование женщины. Об этом пишет издание Depo, ссылаясь на реестр судебных решений. 

В Харьковской области уроженец России избил и изнасиловал женщину: подробности

В Харьковской области суд вынес приговор злоумышленнику. Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом прошлого года в городе Красноград (Харьковская область) правонарушитель напал на женщину. Он схватил её за шею, нанёс несколько ударов в область головы, а после этого раздел и изнасиловал. 

Медики диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, перелом носа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Подозреваемым оказался ранее судимый уроженец Российской Федерации. Издание передает, что на счету мужчины 1994 года рождения десять судимостей. 

Изнасилование было совершено в период испытательного срока. 

На суде обвиняемый заявил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и поэтому не помнит всех обстоятельств инцидента. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Кроме того суд присоединил частично неотбытую часть по предыдущему приговору и окончательно назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше произошло ДТП с участием украинского рейсового автобуса. Правоохранители выяснили, что водитель транспортного средства уснул за рулем. Во время аварии автобус перевернулся на бок. Отмечается, что из-за небольшой скорости движения, в результате ДТП никто не пострадал. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Тревога США не беспочвенна — Россия может использовать в качестве предлога для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса. 

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Источник: https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-urodzhenets-rosii-pobiv-ta-zgvaltuvav-zhinku-virok-sudu-202202041420386
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