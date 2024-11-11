В Германии с украинцем произошла трагедия из-за войны в Украине: подробности

В Германии во время ссоры убили украинца-дальнобойщика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Фокус".

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Отмечается, что ссора произошла на стоянке между четырьмя водителями. В результате преступления полиция задержала троих мужчин. Трое мужчин были арестованы.

“Водителя-дальнобойщика из Украины убили во время спора о войне в Украине. Ссора со смертельным исходом произошла в субботу вечером на стоянке у Оберрота в Баден-Вюртемберг. Трое участников спора были арестованы, известно, что один из них из Узбекистана”, — говорится в сообщении.

К преступлению, по информации издания, причастны водители грузовиков из Восточной Европы. 34-летний потерпевший оказался мужчиной из Украины. По данным следователей, речь идет о смерти от физических травм, ведь сообщается, что ни одного оружия найдено не было.

Водитель из Украины скончался на месте. Также приводятся слова очевидца, видевшего четырех мужчин на стоянке в поселке Швебиш-Галль в полдень, когда они готовили еду перед своими грузовиками, пили алкоголь и громко обсуждали что-то друг с другом. Судя по всему, в течение дня они сильно поспорили о войне в Украине. Около 20:15, по наблюдению очевидца, внезапно наступила тишина. Он вышел из грузовика и увидел одного из мужчин, неподвижно лежавшего на асфальте. Затем он позвонил в полицию. Она была на месте спустя 20 минут после вызова службы экстренной помощи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из подозреваемых является дальнобойщик из Узбекистана, в споре о войне в Украине отстаивавший позицию российского президента Владимира Путина. Страна считается верным союзником России. По данным полиции, были арестованы трое мужчин в возрасте 35, 41 и 45 лет.

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