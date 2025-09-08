В Днепре разоблачили компании, работавшие на российский агросектор

Правоохранители остановили деятельность группы лиц, организовавших канал поставки продукции биологической защиты сельскохозяйственных культур из Украины в Россию. По данным следствия, эти товары поступали на предприятия страны-агрессора, обеспечивающие продовольственные нужды агрохолдингов, образовательных учреждений и стратегической и критической инфраструктуры.

Украинские компании сотрудничали с рф

Расследованием установлено, что к преступной схеме были привлечены директор, двое совладельцев, бухгалтер и менеджеры по продажам двух украинских компаний. Они наладили систематические поставки продукции, используя сеть аффилированных структур в странах Европы и Азии для прикрытия незаконных соглашений.

В рамках спецоперации проведено 37 санкционированных обысков в Днепропетровской и Кировоградской областях. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, печати юридических лиц, зарегистрированных в РФ, ключи доступа к российским банковским счетам, компьютерную технику, телефоны, банковские карты, а также наличные деньги в разных валютах на сумму около 9 млн грн.

Семь человек задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины — пособничество государству-агрессору, совершенное группой лиц. Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование по делу осуществляют следователи СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.



