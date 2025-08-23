logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал В Днепре мужчина убил знакомого из-за долга в 5 тысяч гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре мужчина убил знакомого из-за долга в 5 тысяч гривен

В Днепре задержали мужчину, который из-за долга жестоко избил знакомого до смерти

23 августа 2025, 00:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Днепре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, имеющего несколько судимостей, по подозрению в убийстве знакомого. Трагедия произошла 19 августа в Амур-Нижнеднепровском районе.

В Днепре мужчина убил знакомого из-за долга в 5 тысяч гривен

Мужчина убил знакомого из-за долга

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за долга в размере 5 тысяч гривен. Подозреваемый организовал встречу с потерпевшим, вывез его в лесополосу, где жестоко избил, а затем оставил умирать.

На следующий день тело пострадавшего заметил случайный прохожий и сообщил правоохранителям. Оперативники криминальной полиции и аналитики быстро установили личность нападающего.

21 августа ему объявили подозрение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении одного из руководителей территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области. Чиновник обвиняется в служебных махинациях с данными о мобилизации.
Следователи установили, что должностное лицо используя собственный криптографический ключ вносило ложную информацию в автоматизированную систему учета. В документах он фиксировал мобилизацию людей в Вооруженные силы, снимал их с учета и даже создавал фиктивные направления сразу до трех воинских частей.

Таким образом он "привлек" в армию 17 человек, которые на самом деле все это время находились дома. Все войска подтвердили, что таких бойцов у них никогда не было. По данным ДБР, чиновник пытался таким способом искусственно повысить показатели мобилизации, игнорируя риски для обороноспособности страны. Обвинительный акт уже передан в суд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/gunpvdp/21196
Теги:

Новости

Все новости