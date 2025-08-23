В Днепре мужчина убил знакомого из-за долга в 5 тысяч гривен

В Днепре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, имеющего несколько судимостей, по подозрению в убийстве знакомого. Трагедия произошла 19 августа в Амур-Нижнеднепровском районе.

Мужчина убил знакомого из-за долга

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за долга в размере 5 тысяч гривен. Подозреваемый организовал встречу с потерпевшим, вывез его в лесополосу, где жестоко избил, а затем оставил умирать.

На следующий день тело пострадавшего заметил случайный прохожий и сообщил правоохранителям. Оперативники криминальной полиции и аналитики быстро установили личность нападающего.

21 августа ему объявили подозрение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

