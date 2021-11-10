В Черниговской области разоблачен судья: что ему инкриминируют

В Черниговской области детективы и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили одного из местных судей в противозаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Задержание подозреваемого в получении неправомерной выгоды, фото НАБУ

Известно, что 9 ноября 2021 был задокументирован факт получения части средств неправомерного вознаграждения судьей окружного административного суда.

Сумма вознаграждения составила 20 тысяч долларов США, однако судья получал деньги по частям. Сначала ему передали семь тысяч долларов в виде аванса, а затем еще 13 тысяч валюты после вынесения решения. За эти деньги судья обещал истцу вынести решение в его пользу. Речь идет о рассмотрении административного дела.

9 ноября детективы задокументировали получение судьей 13 тысяч долларов неправомерного вознаграждения, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 482 Уголовного кодекса Украины. Судье будет обьявлено о подозрении по статье 368 частью 3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", суд США заблокировал указ Байдена по вакцинации работников частных компаний. Федеральный апелляционный суд вынес такое решение. В указе сказано, что работники должны вакцинироваться или проходить тестирование каждую неделю. Против указа в суд подали иски губернаторы-республиканцы.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон о статусе НАБУ. Закон определяет полномочия Кабмина о назначении на должность директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

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