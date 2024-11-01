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В Черкасской области осудили мужчину, который менял iPhone на майонез

В городе Смела осудили изобретательного мошенника, который подменял дорогие телефоны на майонез.

сегодня, 15:55
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Автор:
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Slava Kot

В городе Смела Черкасской области суд вынес приговор мужчине, создавшему замысловатую схему по подмене смартфонов iPhone на упаковки с майонезом. Преступник заказывал дорогие мобильные телефоны через интернет и при осмотре товара на почте обменивал их на подготовленные упаковки из майонеза.

В Черкасской области осудили мужчину, который менял iPhone на майонез

Мужчина воровал iPhone и менял их на майонез. Фото из открытых источников

Следствие установило, что 38-летний житель Кременчуга использовал придуманные фамилии для заказа iPhone в почтовые отделения Смелы. На почте он спрашивал возможность осмотра товара, а затем незаметно подменив смартфон на упаковку из майонеза отказывался от получения посылки. После этого он возвращал коробку без телефона работникам почты как якобы ненужный товар, а настоящий iPhone забирал с собой.

Случаи с воровством телефонов произошли в декабре 2022 года, когда злоумышленник заказал iPhone 11 стоимостью более 22 тысяч гривен на одно из отделений "Укрпочты". Впоследствии он повторил схожую схему в другом отделении "Укрпочты", подменив еще один iPhone на майонез.

Смелянский горрайонный суд, учитывая предыдущие судимости мужчины за подобные мошеннические преступления, признал его виновным. Преступник получил 6 лет и 3 месяца лишения свободы, а также должен возместить "Укрпочте" ущерб на сумму около 55 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники полиции шесть раз занимались сексом за деньги с проститутками. По их словам, это была часть специальной операции, целью которой было собрать доказательства деятельности борделя в Киеве и привлечение подозреваемых к ответственности.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Житомире, где мужчина снял штаны перед работницами аптеки. Какое наказание он получил за свое непристойное поведение.




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Источник: https://www.nta.ua/minyav-iphone-na-majonez-38-richnyj-shahraj-syade-v-tyurmu-na-shist-rokiv-za-taku-shemu/
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