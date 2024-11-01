В Черкасской области осудили мужчину, который менял iPhone на майонез

В городе Смела Черкасской области суд вынес приговор мужчине, создавшему замысловатую схему по подмене смартфонов iPhone на упаковки с майонезом. Преступник заказывал дорогие мобильные телефоны через интернет и при осмотре товара на почте обменивал их на подготовленные упаковки из майонеза.

Мужчина воровал iPhone и менял их на майонез. Фото из открытых источников

Следствие установило, что 38-летний житель Кременчуга использовал придуманные фамилии для заказа iPhone в почтовые отделения Смелы. На почте он спрашивал возможность осмотра товара, а затем незаметно подменив смартфон на упаковку из майонеза отказывался от получения посылки. После этого он возвращал коробку без телефона работникам почты как якобы ненужный товар, а настоящий iPhone забирал с собой.

Случаи с воровством телефонов произошли в декабре 2022 года, когда злоумышленник заказал iPhone 11 стоимостью более 22 тысяч гривен на одно из отделений "Укрпочты". Впоследствии он повторил схожую схему в другом отделении "Укрпочты", подменив еще один iPhone на майонез.

Смелянский горрайонный суд, учитывая предыдущие судимости мужчины за подобные мошеннические преступления, признал его виновным. Преступник получил 6 лет и 3 месяца лишения свободы, а также должен возместить "Укрпочте" ущерб на сумму около 55 тысяч гривен.

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