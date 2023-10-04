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В Чехии украинец взорвал петарду в интимной зоне своей жены

Невероятно жестокий случай произошел в Чехии, где мужчина взорвал петарду в области половых органов женщины.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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35-летний украинец, находящийся в Чехии, заподозрил жену в измене и избил ее. Однако на этом инцидент не закончился, ведь мужчина вставил женщине во влагалище петарду, поджег и взорвал ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание Idnes.

В Чехии украинец взорвал петарду в интимной зоне своей жены

В Чехии мужчина взорвал петарду в интимной зоне своей жены. Фото: iDNES

После взрыва петарды у женщины началось сильное кровотечение. Мужчина самостоятельно отвез ее в больницу и заявил, что жена получила ранения из-за драки.


"Конечно, врачи сразу поняли, что телесные повреждения женщины не соответствуют описанию, даже то, как они, очевидно, возникли, и сообщили обо всем в полицию", — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рейндлова.

Полиция отправилась в больницу и задержала мужчину. Подозреваемый находится в полицейском изоляторе, а на его имя подано ходатайство о заключении под стражу.

"Есть опасения, что он может избежать уголовного дела, повлиять на свидетелей или продолжить преступную деятельность, когда будет на свободе", — сказала глава прокуратуры округа Пльзень Ленка Кочурова.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. По словам местных жителей, ранее не было конфликтных ситуаций между парой. Женщина получила серьезные травмы внутренних органов и после операции находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти украинца в польском вытрезвителе. СМИ опубликовали кадры пыток, показывающих причастность полиции к избиению гражданина Украины.

Также "Комментарии" писали о случае в Чехии, когда мужчина агрессивно напал и сильно избил двух женщин. Это произошло после того, как он узнал, что они украинки.



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Источник: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/napadeni-ukrajinec-zena-petarda-vagina-nasili-obvineni.A231003_101504_plzen-zpravy_ba
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