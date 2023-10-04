В Чехии украинец взорвал петарду в интимной зоне своей жены

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Slava Kot
35-летний украинец, находящийся в Чехии, заподозрил жену в измене и избил ее. Однако на этом инцидент не закончился, ведь мужчина вставил женщине во влагалище петарду, поджег и взорвал ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание Idnes.
В Чехии мужчина взорвал петарду в интимной зоне своей жены. Фото: iDNES
После взрыва петарды у женщины началось сильное кровотечение. Мужчина самостоятельно отвез ее в больницу и заявил, что жена получила ранения из-за драки.
Полиция отправилась в больницу и задержала мужчину. Подозреваемый находится в полицейском изоляторе, а на его имя подано ходатайство о заключении под стражу.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. По словам местных жителей, ранее не было конфликтных ситуаций между парой. Женщина получила серьезные травмы внутренних органов и после операции находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти украинца в польском вытрезвителе. СМИ опубликовали кадры пыток, показывающих причастность полиции к избиению гражданина Украины.
Также "Комментарии" писали о случае в Чехии, когда мужчина агрессивно напал и сильно избил двух женщин. Это произошло после того, как он узнал, что они украинки.
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