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В Британии похитили технику Apple на 5 миллионов фунтов

Правоохранители заподозрили в преступлении охранника и водителя, которые перевозили технику

сегодня, 18:24
Автор:

Диденко Светлана

Обокрали грузовик, который перевозил продукцию Apple.

В Британии похитили технику Apple на 5 миллионов фунтов

Фото с открытых источников

Полиция Нортгемптоншира сообщает, что нападение на грузовик произошел на выездной дороге. Среди похищенных товаров было телефоны iPhone 11s, наушники AirPods и часы Apple Watches.

Правоохранители заподозрили в преступлении работников, перевозивших технику. Те же в свою очередь заявляют, что воры забрали грузовик набитый техникой от компании Apple и быстро скрылись. Позже пустую машину нашли в городе Луттерворт. Полиция пришла к выводу, что 48 поддонов с продукцией перегрузили в другой автомобиль.

Общая сумма похищенного техники составила 5 миллионов английских фунтов. В пересчете в украинские гривны эта сумма составляет более 186 миллионов гривен.

Полиция ищет свидетелей, которые могли заметить странную активность на дорогах городка. А также ищет кадры из дорожных камер, на которые могла попасть грузовик с товаром. Следующим шагом правоохранителей будет фиксация подозрительного товарооборота продукции Apple и продавцов, чтобы найти зацепки по громкому делу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что киберпреступники крадут биткоины ради благотворительности.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-54972784
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