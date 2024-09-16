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В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области

Будут судить жителя Днепропетровщины, у которого изъято каннабиса на почти 25 млн грн

сегодня, 11:19
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Недилько Ксения

Расследованием установлено, что обвиняемый закупал в сети Интернет семена конопли и выращивал растения на земельном участке вблизи дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области

Урожай конопли. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

За плантацией житель Каменского тщательно ухаживал: оборудовал системой полива, освещения, вентиляцией, подвергал культивированию, обработке земли. Работал ночью, соблюдая конспирацию.

В дальнейшем собранный урожай обвиняемый высушивал, расфасовывал в слип-пакеты и готовил к сбыту.

Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли почти 100 кг каннабиса, более 200 растений конопли, патроны, корпуса гранат Ф-1 и М-67, электронные весы, мобильные телефоны, автомобиль.

Примерная стоимость изъятого каннабиса по ценам "черного рынка" составляет почти 25 млн грн.

Прокуроры Каменской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по фактам незаконного изготовления, приобретения, хранения с целью сбыта наркотического средства в особо крупных размерах, незаконного посева, выращивания конопли и приобретения, хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 2
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 3
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 4
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 5
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 6
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 7
В более чем 25 миллионов гривен оценили урожай каннабиса в Днепропетровской области - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

После ареста Дурова Telegram заблокировал несколько сервисов: их использовали для продажи наркотиков

Telegram заблокировала функции "Люди поблизости" и геочаты. Это произошло через несколько дней после ареста владельца социальной платформы Павла Дурова во Франции.

Напомним, что 39-летний Павел Дуров 24 августа был арестован в аэропорту Парижа. Причиной стали подозрения о соучастии Дурова в управлении Telegram таким образом, чтобы это позволяло совершать незаконные соглашения, в том числе торговля наркотиками, людьми и отмывание денег. 29 августа основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи за 5 миллионов евро.



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