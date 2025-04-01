В Аргентине поймали "бога звезды Сириуса": чем он занимался

В Аргентине задержали основателя советской секты Шамбала Ашрам Константина Руднева, называвшего себя "богом звезды Сириуса". Его подозревают в сексуальном насилии, эксплуатации женщин и торговле людьми.

В Аргентине арестовали Константина Руднева

27 марта лидер секты Шамбала Ашрам Константин Руднев был задержан в аэропорту города Барилоче на юге Аргентины, когда он вместе с восемью женщинами пытался вылететь в Бразилию. По информации аргентинских СМИ, во время ареста он пытался перерезать себе горло лезвием бритвы, которое прятал в кошельке. Однако его действия удалось быстро остановить. Кроме того, в его багаже обнаружили наркотики, что привело к параллельному расследованию торговли наркотиками.

Вместе с ним задержали еще шестнадцать человек, большинство из которых – женщины из России. Некоторые из них были истощены и недоедали, что, вероятно, являлось частью контроля над ними.

Секта Шамбала Ашрам появилась в 1989 году в Новосибирске. Под видом духовного учения о космических силах и йоге она привлекла в свои ряды около 20 тыс. последователей. Основной аудиторией были молодые женщины, которые искали духовный рост и выход из личных кризисов.

В Аргентине арестовали Константина Руднева

Руднев называвший себя "бог звезды Сириуса", а также "Великий Шаман Шри Джнан Аватар Муни". Он убеждал, что его последователи могут достичь "высшего уровня сознания", но для этого им нужно пройти духовные практики, часто включавшие жестокие ритуалы, сексуальное насилие и финансовую эксплуатацию. По словам следователей, он заставлял женщин продавать имущество и передавать деньги на развитие учения. Стоимость его курсов могла доходить до 5000 долларов за медитацию.

Руднева впервые арестовали еще в 1999 году, но он скрылся из психбольницы. В 2013 году суд в Новосибирске приговорил его к 11 годам заключения за сексуальное насилие и торговлю наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году и, вероятно, продолжил деятельность секты, в этот раз – в Аргентине.

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Ключевым звеном в расследовании стала 22-летняя беременная россиянка, обратившаяся в больницу в Барилоче. Она боялась говорить, а сопровождавшие ее женщины не разрешали врачам задавать ей вопросы. Это вызвало подозрения и врачи вызвали полицию. Так правоохранители вышли на след скрывавшейся в арендованном доме группировки.

Следователи подозревают, что Руднев пытался развернуть деятельность секты в Латинской Америке и, вероятно, занимался торговлей людьми. Рудневу грозит судебный процесс в Аргентине за организацию преступной группы, сексуальное насилие и возможную торговлю людьми.

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