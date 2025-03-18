В Антарктиде бесчинствует маньяк: детали криминальной истории

В Антарктиде на исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся маньяк.

В Антарктиде завелся маньяк. Фото из открытых источников

Как сообщает The Times, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо, немедленно повлекшее тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, представляющего угрозу для остальных.

"К сожалению, его поведение обострилось до уровня, который вызывает глубокую обеспокоенность. В частности, он совершил физическое нападение на )имя не разглашается), что является грубым нарушением личной безопасности и трудовой этики. Кроме того, он угрожал убить (имя не разглашается и беспокоится, создавая атмосферу страха, создавая атмосферу страха. не стану ли я следующей жертвой", – говорится в письме.

Кроме того, агрессивный член команды также был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.

Хотя ситуация уже сама собой выглядит ужасно, хуже всего то, что эта научная станция сейчас фактически отрезана от мира, ведь расположена на Антарктиде, где как раз началась суровая антарктическая осень. Из-за сложных погодных условий эвакуационную команду вряд ли удастся отправить раньше, чем через 10 месяцев.

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