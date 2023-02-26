logo

BTC/USD

23147.88

ETH/USD

1598.55

LTC/USD

93.80

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Ужасное убийство: ноги известной модели нашли в холодильнике
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасное убийство: ноги известной модели нашли в холодильнике

Из-за семейного конфликта была жестоко убита известная модель Эбби Чой.

сегодня, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Жуткое открытие совершила полиция Гонконга. В холодильнике обнаружили ноги всемирно известной 28-летней модели Эбби Чой. Следователи подозревают, что за убийством стоят родственники погибшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

Ужасное убийство: ноги известной модели нашли в холодильнике

Эбби Чой нашли мертвой. Фото из открытых источников

24 февраля полиция Гонконга совершила жуткое открытие, найдя части тела Эбби Чой в холодильнике. Следственные органы подозревают, что убийство совершил ее тесть, работающий в следственных органах Китая. Также обвинения предъявлены трем другим родственникам известной модели.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Полиция называет вероятной причиной жестокого убийства Чой финансовые споры между ее бывшим мужем и его семьей, касающиеся недвижимости. Вероятно, речь идет о сумме в 12 млн фунтов стерлингов.

Полиция сообщила, что кроме ног находившихся в холодильнике модели другие части тела были найдены в кастрюлях. Голову и туловище Эбби Чой в настоящее время следственные органы не смогли найти.

"В квартире нашли инструменты, которыми расчленяют человеческие тела, в частности, мясорубки, бензопилы, длинные плащи, перчатки и маски", — сообщила полиция.

Эбби Чой появлялась на обложках многих известных журналов, в частности Vogue, а в прошлом месяце модель разместили на главной странице журнала L'Officiel Monaco.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщину приговорили к 116 годам, но теперь суд признал ошибку.

Также "Комментарии" писали о звезде популярного сервиса OnlyFans Coconut Kitty, совершившей самоубийство. Модель имела более пяти миллионов подписчиков, а СМИ оценивают ее состояние в 450 тыс. долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2023/02/25/ex-husband-and-ex-father-in-law-held-in-abby-chois-muder/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!