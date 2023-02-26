Ужасное убийство: ноги известной модели нашли в холодильнике

Жуткое открытие совершила полиция Гонконга. В холодильнике обнаружили ноги всемирно известной 28-летней модели Эбби Чой. Следователи подозревают, что за убийством стоят родственники погибшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

Эбби Чой нашли мертвой. Фото из открытых источников

24 февраля полиция Гонконга совершила жуткое открытие, найдя части тела Эбби Чой в холодильнике. Следственные органы подозревают, что убийство совершил ее тесть, работающий в следственных органах Китая. Также обвинения предъявлены трем другим родственникам известной модели.

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Полиция называет вероятной причиной жестокого убийства Чой финансовые споры между ее бывшим мужем и его семьей, касающиеся недвижимости. Вероятно, речь идет о сумме в 12 млн фунтов стерлингов.

Полиция сообщила, что кроме ног находившихся в холодильнике модели другие части тела были найдены в кастрюлях. Голову и туловище Эбби Чой в настоящее время следственные органы не смогли найти.

"В квартире нашли инструменты, которыми расчленяют человеческие тела, в частности, мясорубки, бензопилы, длинные плащи, перчатки и маски", — сообщила полиция.

Эбби Чой появлялась на обложках многих известных журналов, в частности Vogue, а в прошлом месяце модель разместили на главной странице журнала L'Officiel Monaco.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщину приговорили к 116 годам, но теперь суд признал ошибку.

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