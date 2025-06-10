Ужасное убийство на Прикарпатье: мать утопила собственного трехлетнего ребенка, чтобы "изгнать злых духов"

Трехлетняя девочка погибла в съемной квартире в Калуше, а ее мать задержана по подозрению в умышленном убийстве. Сообщается, что предварительной причиной смерти могла оказаться мать ребенка, которая проводила обряды, чтобы "изгнать злых духов".

Женщина в Калуше утопила свою дочь. Фото иллюстративное

7 июня в городе Калуш Ивано-Франковской области в полицию обратилась жительница одного из домов, услышавшая детские крики и плач из соседней квартиры. Когда полиция прибыла на место, дверь никто не открывал. Доступ к квартире им предоставил владелец квартиры.

Внутри полиция обнаружила тело мертвой трехлетней девочки. В квартире находилась также 32-летняя мать. Женщина не дала никаких объяснений, что произошло с ее ребенком. В ходе следственных действий собраны доказательства, указывающие на причастность женщины к убийству.

Прикарпатская полиция установила, что женщина не состояла на учете в психиатрических учреждениях. Однако свидетели инцидента рассказали кое-какие детали убийства ребенка. По их словам, мать несколько часов издевалась над ребенком, наносила телесные повреждения, а затем утопила его в ванне, заявив, что "изгоняет злых духов".

Полиция не комментировала эту информацию.

Женщине избрали меру пресечения и объявили о подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, где говорится об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Такие действия наказываются лишением свободы на срок 7-15 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае в Тернопольской области, где мать оставила ребенка без еды на три дня.

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