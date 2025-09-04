Ужасное издевательство в армии: двое военных пытали своего побратима

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Шевченковский районный суд города Днепра 4 сентября 2025 вынес приговор по резонансному делу. Двое военнослужащих получили по 6 лет лишения свободы за пытки своего сослуживца. Суд признал доказанными факты незаконного лишения свободы, насилия и нарушения уставных правил взаимоотношений между военными.
Ужасное издевательство в армии
Инцидент произошел 15 мая 2023 года. После службы в районе Бахмута трое военных вместе употребляли алкоголь. Когда один из них ушел отдохнуть, двое других решили наказать его за якобы неприемлемое поведение. Они ворвались в комнату, стали бить товарища, раздели его, связали веревкой и скотчем, а свои действия снимали на видео. Кульминацией стало унижение – принудительное употребление мочи из пластиковой бутылки.
Правоохранители квалифицировали действия нападающих сразу по нескольким статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение уставных правил взаимоотношений между военными. На судебном заседании обвиняемые полностью признали вину.
С учетом обстоятельств дела, суд назначил каждому наказание в размере 6 лет лишения свободы. Это решение стало важным сигналом, что даже в военной среде недопустимо жестокое обращение и права человека должны быть защищены.