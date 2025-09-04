logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Ужасное издевательство в армии: двое военных пытали своего побратима
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасное издевательство в армии: двое военных пытали своего побратима

В Днепре двух военных приговорили к шести годам заключения за издевательство над собратьем

4 сентября 2025, 17:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Шевченковский районный суд города Днепра 4 сентября 2025 вынес приговор по резонансному делу. Двое военнослужащих получили по 6 лет лишения свободы за пытки своего сослуживца. Суд признал доказанными факты незаконного лишения свободы, насилия и нарушения уставных правил взаимоотношений между военными.

Ужасное издевательство в армии: двое военных пытали своего побратима

Ужасное издевательство в армии

Инцидент произошел 15 мая 2023 года. После службы в районе Бахмута трое военных вместе употребляли алкоголь. Когда один из них ушел отдохнуть, двое других решили наказать его за якобы неприемлемое поведение. Они ворвались в комнату, стали бить товарища, раздели его, связали веревкой и скотчем, а свои действия снимали на видео. Кульминацией стало унижение – принудительное употребление мочи из пластиковой бутылки.

Правоохранители квалифицировали действия нападающих сразу по нескольким статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение уставных правил взаимоотношений между военными. На судебном заседании обвиняемые полностью признали вину.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил каждому наказание в размере 6 лет лишения свободы. Это решение стало важным сигналом, что даже в военной среде недопустимо жестокое обращение и права человека должны быть защищены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг днем в немецкой столице. Около 14:10 по киевскому времени автомобиль BMW врезался в группу детей на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагестелл в районе Веддинга.
По сообщениям Bild, на момент инцидента на месте находились несколько организованных групп детей. Всего в составе одного из них было 15 школьников 7–8 лет. В результате наезда трое из них получили легкие ранения. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129801929
Теги:

Новости

Все новости