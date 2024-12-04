Ужасная находка в Хорватии: двоих малолетних детей зарыли во дворе

В небольшом селе Любель-Кальницкий вблизи города Вараждин в Хорватии произошла ужасная трагедия. Полиция вместе с прокуратурой расследует обстоятельства гибели двух младенцев, чьи тела были обнаружены закопанными во дворе семейного дома.

Полиция в Хорватии обнаружила тела двоих детей во дворе. Фото из открытых источников

По предварительным данным, дети погибли в результате грубой халатности в воспитании. Их тела были похоронены на территории семьи, что предположительно стало попыткой скрыть трагедию. Полиция задержала мужчину 38 лет и женщину 34 лет. Их подозревают в причастности к гибели младенцев. Также известно, что у пары есть третий ребенок, которого взяли под опеку местные социальные службы.

По сообщениям хорватских СМИ, семья была связана с религиозной группой, имеющей признаки секты. Мужчина занимался музыкой и спортом, а также соблюдал строгие правила группы, в частности ходил в черной сутане и имел длинную бороду.

Местные жители откровенно шокированы событием. Они рассказывают, что почти не видели женщину, а мужчина выглядел обособленным от общества. Полиция проводит дополнительные экспертизы, чтобы определить точную причину смерти детей.

Вице-премьер-министр Хорватии Давор Божинович заявил, что дети не были зарегистрированы в официальных реестрах. По словам соседей, отец детей считал, что дать им хорватский паспорт будет "знаком зверя".

"Он не видел ничего плохого ни в этом факте, ни в их смерти. Скорее он верил, что это "естественный ход вещей, воля Божья"", — сказал журналистам местный житель, который знал мужчину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну об убийстве ребенка.

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