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Ужасная находка в Хорватии: двоих малолетних детей зарыли во дворе

В Хорватии обнаружены тела двоих детей во дворе дома семейной пары.

4 декабря 2024, 10:33
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Slava Kot

В небольшом селе Любель-Кальницкий вблизи города Вараждин в Хорватии произошла ужасная трагедия. Полиция вместе с прокуратурой расследует обстоятельства гибели двух младенцев, чьи тела были обнаружены закопанными во дворе семейного дома.

Ужасная находка в Хорватии: двоих малолетних детей зарыли во дворе

Полиция в Хорватии обнаружила тела двоих детей во дворе. Фото из открытых источников

По предварительным данным, дети погибли в результате грубой халатности в воспитании. Их тела были похоронены на территории семьи, что предположительно стало попыткой скрыть трагедию. Полиция задержала мужчину 38 лет и женщину 34 лет. Их подозревают в причастности к гибели младенцев. Также известно, что у пары есть третий ребенок, которого взяли под опеку местные социальные службы.

По сообщениям хорватских СМИ, семья была связана с религиозной группой, имеющей признаки секты. Мужчина занимался музыкой и спортом, а также соблюдал строгие правила группы, в частности ходил в черной сутане и имел длинную бороду.

Местные жители откровенно шокированы событием. Они рассказывают, что почти не видели женщину, а мужчина выглядел обособленным от общества. Полиция проводит дополнительные экспертизы, чтобы определить точную причину смерти детей.

Вице-премьер-министр Хорватии Давор Божинович заявил, что дети не были зарегистрированы в официальных реестрах. По словам соседей, отец детей считал, что дать им хорватский паспорт будет "знаком зверя".

"Он не видел ничего плохого ни в этом факте, ни в их смерти. Скорее он верил, что это "естественный ход вещей, воля Божья"", — сказал журналистам местный житель, который знал мужчину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну об убийстве ребенка.

Также "Комментарии" писали, что бы дневное дело привело к трагедии в Тернополе, где погиб маленький ребенок.



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Источник: https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/novi-detalji-uzasa-kod-varazdina-on-je-hodao-okolo-u-crnoj-halji-nosi-dugu-bradu---883655.html
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