Ужасная авария: На Львовщине травмировались около трех десятков человек

Недалеко от Львова Столкнулись грузовик "МАН" с маршрутным автобусом БАЗ, который от удара перевернулся на бок, пишут "Комментарии". На момент ДТП в автобусе находились около 40 человек.



На объезде Львова в ДТП травмировалось около 30 человек

По информации Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадало около трех десятков человек, среди которых один ребенок.

Двое пациентов в тяжелом состоянии каретами скорой медицинской помощи госпитализированы в больницу св. Пантелеймона. Среди них 23-летняя пациентка с травматической ампутацией глаза. Всего в больницу на Миколайчука Центром ЭМД госпитализированы 11 пациентов. Девять пострадавших доставлены в больницу св. Луки, одну пациентку — 17-летнюю девушку с закрытым переломом нижней трети правого предплечья и ушибом грудной клетки транспортировали в больницу св. Николая. Еще одного пострадавшего после осмотра медиками оставь или на месте – она не нуждалась в госпитализации .

Около десяти человек добирались в больницы попутным транспортом.

К работе на ДТП было привлечено 12 карет скорой помощи. Число пациентов увеличивается.

По данным облполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 января, около 17:30 на автодороге Киев-Чоп в селе Гамалеевка Львовского района. На месте ДТП работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства, также решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, транспорт на этом участке постепенно пропускают. Движение регулирует полиция Львовской области.

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