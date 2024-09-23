"Укрэнерго" закупило бронежилеты по завышенным ценам: сколько переплатили на закупке

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре завершили досудебное расследование по делу о миллионных злоупотреблениях на бронежилетах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию САП.



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Речь идет о деле в отношении должностного лица Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и его пособника, разоблаченных на растрате государственных средств.

"На сегодняшний день по поручению прокурора детективами НАБУ открыты материалы стороне защиты для ознакомления", — сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в марте 2022 года начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам.

Преднамеренные действия, по данным САП, привели к переплате предприятию-поставщику более 10 миллионов гривен.

“26 июня 2024 должностное лицо “Укрэнерго” сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Пособнику инкриминировано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины”, – сообщили в САП.

В прокуратуре отметили, что пособник должностного лица скрывается от органа досудебного расследования. Ввиду этого, о подозрении ей уведомлено в порядке ст. 135, 278 УПК РФ.

В САП не сообщили название компании, поставлявшей бронежилеты, однако по данным сайта Prozorro, "Укрэнерго" в 2022 году провело по меньшей мере 5 тендеров на закупку бронежилетов на общую сумму 20 212 500 грн. Победителем во всех аукционах было определено Общество с ограниченной ответственностью "ТОП ТРЕЙДИНГ ЛАЙН" #43082920.

По данным Youcontrol, компания была зарегистрирована в 2019 году, а конечными бенефициарными владельцами указаны Цымбалов Алексей Сергеевич и Шатохин Денис Андреевич.

При этом отмечаем, что в САП не указано, относятся ли эти закупки к делу о растрате бюджетных средств.

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