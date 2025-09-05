Украинский военный совершил самый страшный грех, который имел ужасные последствия

Сосновский районный суд Черкасс признал виновным военнослужащего в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Передавал координаты врагу

Следствием установлено, что с ноября 2024 по май 2025 года мужчина собирал информацию о расположении учебных полигонов в разных регионах Украины и передавал ее представителю российских войск. Связь он поддерживал через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который ныне служит в вооруженных силах России.

Предатель передавал координаты полигонов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях, а также сообщал о количестве находящихся там военнослужащих.

Полученные данные враг использовал для нанесения ракетных ударов. В результате атак погиб один украинский военный, еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Материальный ущерб государства от разрушенной инфраструктуры оценили более чем в 1,5 миллиона гривен.

Правоохранители из ДБР совместно со Службой безопасности Украины доказали, что военнослужащий сознательно принял сторону агрессора, разделял его политику и добровольно согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ.

Обвинение в суде поддерживала Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Приговор вступил в силу, и предатель проведет за решеткой 15 лет.

