Украинский дезертир "прячется" в космосе от наказания в госизмене

Бывший украинский военный Алексей Зубрицкий перешел на сторону России во время оккупации Крыма. В Украине он заочно осужден за государственную измену, но до конца года будет "скрываться" на борту Международной космической станции.

Алексей Зубрицкий. Фото из открытых источников

С 8 апреля 2025 года одним из членов экипажа Международной космической станции стал 32-летний уроженец Запорожья, бывший лейтенант Вооруженных сил Украины Алексей Зубрицкий. Он еще в 2014 году покинул службу и перешел на сторону России. В марте этого года городской суд Винницы признал его виновным в государственной измене и дезертирстве и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Несмотря на приговор, Зубрицкий находится в составе 73-й экспедиции на МКС. Он стал первым в мире космонавтом, осужденным за государственную измену. Его полет стал частью российской пропагандистской кампании, посвященной "80-летию победы".

Алексей Зубрицкий

Алексей Зубрицкий окончил летное училище в Харькове, служил на территории Крыма в составе Воздушных сил Украины. После оккупации полуострова Россией в 2014 году был направлен на службу на материковую часть, однако приказ не выполнил. В судебном решении говорится, что с марта по май 2014 года он находился в Севастополе, где "по корыстным соображениям перешел на сторону врага".

Последующая карьера Зубрицкого продолжилась уже в рядах российских вооруженных сил, где он служил в воинских частях в оккупированном Крыму и на территории России. В 2018 году был причислен к российскому отряду космонавтов. В 2024 году проходил подготовку в Германии на базе Европейского космического агентства в Кельне.

С МКС предатель государства Зубрицкий вернется 8 декабря 2025, когда должна закончиться 73 космическая экспедиция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в системе YouControl можно проверить, является ли человек государственным изменником.

Также "Комментарии" писали, что скандальная блоггер Алхим стала фигуранткой дела о госизмене.