Украинские спецслужбы обнаружили ячейку «ИГИЛ»: что известно

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Людмила Слободенюк
Задержание терористов. Фото СБУ
Служба безопасности Украины сообщила, что ими было задержано 12 человек, которые имеют отношение к существованию террористической группировки "Исламское государство". Пособников террористической организации Ближнего Востока обнаружили в украинской столице, сообщают в ведомстве.
Для маскировки они рассредоточились по разным районам Киева, что затрудняло их выявление и проведение обысков.
Пятеро из задержанных являются гражданами Российской Федерации, в том числе они находятся в розыске за преступления в разных странах мира. Спецслужбам удалось задокументировать факты их переписки с лицами, которые находятся в Сирии и принимают участие в боевых действиях, а также доказать их отношение к финансированию "ИГИЛ".
Напомним, 27 ноября 2020 Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Исламского Государства и Аль-Каиды.
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