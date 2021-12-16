Украинские спецслужбы обнаружили ячейку «ИГИЛ»: что известно

Задержание терористов. Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что ими было задержано 12 человек, которые имеют отношение к существованию террористической группировки "Исламское государство". Пособников террористической организации Ближнего Востока обнаружили в украинской столице, сообщают в ведомстве.



Для маскировки они рассредоточились по разным районам Киева, что затрудняло их выявление и проведение обысков.



Пятеро из задержанных являются гражданами Российской Федерации, в том числе они находятся в розыске за преступления в разных странах мира. Спецслужбам удалось задокументировать факты их переписки с лицами, которые находятся в Сирии и принимают участие в боевых действиях, а также доказать их отношение к финансированию "ИГИЛ".

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", — говорится в сообщении СБУ.

Ранее было установлено, что руководителем группировки был один из лидеров ИДИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию еще в мае 2020 года.

В настоящее время во время 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правохранители обнаружили: оружие и патроны к нему, поддельные документы, средства связи. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Напомним, 27 ноября 2020 Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Исламского Государства и Аль-Каиды.

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