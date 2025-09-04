Украинские call-центры теперь обманывают не Россию, а ВСУ: подробности

Украинские и молдавские полицейские совместно разоблачили преступную группу, обманывающую военных ВСУ. По данным следствия, мошенники предлагали через интернет генераторы, транспорт и другие товары. Военные платили предоплату, но товара не получали.

Мошенники обдуривали ВСУ





Выяснилось, что организаторы скрылись в Молдове и там, в городе Бельцы, создали целый мошеннический call-центр. Они привлекли десятки "дропов" — людей, на чьи банковские карты переводили деньги. В результате деятельности группы военные потеряли более 1 миллиона гривен.





Благодаря обмену информацией через Европол, украинские и молдавские следователи объединились в общую группу. Правоохранители установили места жительства участников схемы, доказали их причастность не менее 20 случаев мошенничества и провели одновременные обыски в обеих странах.





В Молдове задержали организатора и еще четырех участников группировки, которых суд заключил под стражу. В Украине одновременно провели обыски в нескольких областях – от Хмельницкой до Одесской – и изъяли телефоны, банковские карты и записи, связанные с преступной деятельностью.





Подозреваемым инкриминируют мошенничество и отмывание средств в составе организованной группы. Полиция подчеркивает: никто из участников подобных схем не избежит наказания, даже если скрывается за границей. Эта операция показала, что международное сотрудничество дает реальный результат в борьбе с преступностью.





