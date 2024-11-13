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Украинка корректировала ракетные удары по школам и детсадам: какое наказание ее ждет

Предательница, помогавшая оккупантам, получила реальный срок заключения при содействии ракетным ударам по гражданским объектам Украины

13 ноября 2024, 17:00
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении агентки ФСБ, которая корректировала ракетные удары по школам и детсадам Донецкой области. Она действовала в пользу врага, передавая точные координаты для обстрелов гражданской инфраструктуры. Суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинка корректировала ракетные удары по школам и детсадам: какое наказание ее ждет

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Корректировка ракетных ударов по украинским школам

Согласно материалам дела, в августе 2022 предательница передала координаты для ракетного удара по школе в Донецкой области. В результате учебное заведение было разрушено. После атаки агент прибыла на место происшествия для оценки разрушений и предоставления отчета своим российским кураторам.

Кроме того, женщина подготовила новые координаты для обстрелов украинских школ и детских садов. Она не успела передать их оккупантам, поскольку была задержана сотрудниками контрразведки СБУ.

Судебный приговор: 15 лет тюрьмы за государственную измену

Суд, основываясь на доказательствах, собранных следователями СБУ, назначил изменнице 15 лет лишения свободы за государственную измену в условиях военного положения. Ее вербовка состоялась после начала полномасштабной войны, когда ФСБ дистанционно привлекла ее к шпионажу и корректировке обстрелов.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-15-rokiv-tiurmy-otrymala-zradnytsia-yaka-koryhuvala-raketni-udary-rf-po-shkolakh-i-dytsadkakh-donechchyny
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