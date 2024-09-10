Украинцы покупали под иностранными торговыми марками подделку: кто организовал нелегальное производство

В Волынской области перед судом окажется житель Луцка – его обвиняют в подделке популярного товара. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что житель Луцка организовал нелегальное изготовление стиральных средств.

"Установлено, что подозреваемый обустроил подпольный цех по производству бытовой химии в гаражном помещении на территории Луцкого района. Готовую продукцию расфасовывал в тару, содержащую маркировку известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям. Под видом оригинала поддельный товар продавали по всей территории Украины”, – уточнили в БЭБ.

Детективы бюро в ходе расследования провели обыски в складском помещении. Там было обнаружено и изъято около 17 тонн готовой продукции, оборудования и сырья для изготовления стиральных средств, упаковочной тары, этикетки известных торговых марок.

По данным бюро, ориентировочный ущерб, который злоумышленник нанес компаниям правообладателям торговых марок, составляет 2,3 млн грн.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного использования знака для товаров и услуг, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч.1, 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины). Детективы БЭБ завершили досудебное расследование и направили дело в суд.

Согласно частям статьи Уголовного кодекса Украины, по которой сообщено о подозрении, злоумышленнику грозит:

- штраф от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

- штраф от 10 тысяч до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что БЭБ планирует закупить почти 50 кондиционеров.



