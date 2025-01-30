Украинцев пытаются обмануть через налоговую: что нужно знать

Государственная налоговая служба сообщила, что в последние дни зафиксировали массовую рассылку электронных писем, якобы отправленных от представителей ГНС. Таким образом, мошенники пытаются обмануть украинцев и спровоцировать их к телефонному звонку.

Мошенники используют налоговую, чтобы обмануть украинцев

Центр противодействия дезинформации сообщил, что мошенники под предлогом ГНС придумали новую схему обмана украинцев.

"Мошенники посылают украинцам поддельные письма от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины с требованием связаться с представителем ведомства. В письмах указываются контакты, по которым вроде бы нужно позвонить", — говорится в заявлении ЦПИ.

Также на массовую рассылку электронных писем отреагировали в ГНС. Там указали на пример письмо, где якобы от имени представителя налоговой просят позвонить по определенному номеру.

"ГНС не указывает при переписке личные номера телефонов для связи. Фейковые сообщения направляются с подменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы Украины. Они выглядят как официальные письма и вводят получателя в заблуждение. Таким образом злоумышленники легко входят в доверие", — сообщили в налоговой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство социальной политики сделало предупреждение об активации мошенников, ищущих жертв раздачи денег по программе "тысячи Зеленского". Они посылают сообщения, где предлагают для получения денег ввести свои данные банковских карт.

Также "Комментарии" писали о новом виде мошенничества под названием квишинг. Злоумышленники могут получить информацию и похитить деньги благодаря тому, что человек просканировал QR-код.