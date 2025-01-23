Украина впервые взыскала с иностранного судна более двух миллионов: что произошло

В победе экологической справедливости Украина установила новый рекорд. Иностранная компания, чье судно загрязнило украинские морские воды, выплатила рекордный штраф в размере более 2,4 миллиона долларов США. Это первый в Украине случай, когда иностранная компания была привлечена к такой большой ответственности за экологические преступления. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Судно. Фото: gp.gov.ua

В апреле 2020 года в порту "Южный" произошла экологическая катастрофа: судно "STAVANGER" сбросило в море 8,5 тонны вредных веществ. Этот инцидент нанес значительный ущерб морской среде и экономике Украины.

Прокуратура оперативно начала расследование и обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. После длительных судебных разбирательств, в течение которых компания-судовладелец пыталась оспорить решение, справедливость победила. Суд постановил взыскать с компании более 64 миллионов гривен компенсации.

В результате загрязнения моря государству нанесен ущерб в размере 2 млн 417 тыс. долларов США, что по официальному курсу НБУ по состоянию на день обращения с иском в суд составило 64 млн 808 тыс. грн. На исполнение решения суда в бюджет с иностранной компании в 2022 году взыскано 36,5 млн. грн. 17 января 2025 обеспечено окончательное исполнение решения суда и взыскан остаток средств в размере 28,2 млн грн, — говорится в сообщении.

Этот случай стал прецедентом для Украины. Он демонстрирует, что государство готово защищать свою среду и привлекать к ответственности виновных в ее загрязнении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что шесть участников организованной группы, создавшие незаконные свалки опасных отходов в Киевской области, получили подозрения. По данным прокуратуры, с 2021 года по середину 2024 года они незаконно свозили опасные отходы, такие как батарейки и токсичные жидкости, на три земельных участка в сельских районах Киевской области.