Украденное детство: депутата РФ обвиняют в принудительной депортации младенцев

Россия продолжает цинично похищать украинских детей, лишая их корней и идентичности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении двух гражданок России, причастных к депортации детей из оккупированного Херсона. Одна из них – депутат госдумы, другая – жена лидера политической партии, приближенной к кремлю. Их будут судить за нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Следствие установило, что в августе 2022 года эти женщины посетили оккупированный Херсон, где лично отбирали детей для последующего принудительного вывоза в Россию. Они осмотрели питомцев незаконно созданного оккупантами "детского дома" на базе Херсонского областного дома ребенка. После этого организовали депортацию двух малышей – 11-месячной девочки и мальчика, которому еще не исполнилось два года.

Детей вывезли в Москву под видом "медицинского обследования", хотя они не нуждались ни в каком лечении. В дальнейшем им выдали сфальсифицированные российские документы: девочку удочерила семья российского политика, а мальчика передали в учреждение опеки из-за его якобы "психологических недостатков". Где он сейчас – неизвестно.

Офис Генпрокурора отмечает, что такие действия являются военным преступлением, а депортация украинских детей и их принудительная русификация грубо нарушают международное право. Досудебное расследование вели следователи СБУ, а теперь дело передано в суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшую должностницу оккупационной администрации Херсонщины, которая помогала россиянам похищать украинских детей. Женщина организовала принудительный вывоз шести несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым. После деоккупации она попыталась "затеряться" в Киеве, но стражи порядка нашли ее и привлекли к ответственности.