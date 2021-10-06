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Указ Зеленского о новых санкциях СНБО: кого и за что наказывают

Ряд граждан и компаний будут наказаны за деятельность против безопасности Украины

сегодня, 14:31
Автор:

Елена Бурдейная

На официальном портале Президента Украины обнародован Указ №497, который вводит в действие решение СНБО от 5 октября 2021 г.

Указ Зеленского о новых санкциях СНБО: кого и за что наказывают

Одно из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины - фото СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны обсудили меры, которые украинское государство применит к тем, кто посягает на ее безопасность и независимость. Будут наказаны люди и компании, участвовавшие в организации и проведении выборов в Госдуму России на неподконтрольных Украине Донеччине и Луганщине, а также в оккупированном Крыму.

В списке СНБО — 95 граждан России и Украины и четыре компании. К ним задействуют персональные специальные экономические и другие санкции. Лиц, которые были членами избирательных комиссий или кандидатами в депутаты, будут наказывать следующим образом:

— блокировать имущество,

— ограничивать торговые операции и операции с капиталом,

— запрет полетов и транзита через Украину,

— запрет участия в приватизации,

— ограничение в использовании валюты и банковских карточек иностранных банков

и другие.

Санкции на подавляющее большинство этих граждан наложены бессрочно. Только для одного человека указан срок 10 лет — для гражданина Кореи Хен Чена, 1965 г.р.

Среди компаний, которые попали под санкции СНБО, три российских компании: казанский пороховой завод, амурский судостроительный завод, завод по выпуску корабельного освещения. Четвертая компания — из Сингапура, в ее регистрационных документах указано, что она занимается оптовой торговлей. К предприятиям задействуют следующие меры:

— блокирование активов,

— запрет торговли и перевозок,

— запрет на выведение капитала,

— запрет на участие в государственных закупках,

— аннулирование лицензий и разрешений,

— запрет любой деятельности, связанной с валютными операциями, ценными бумагами, приватизацией

и другие.

Эксперты издания "Комментарии" тем временем рассуждают о шансах и возможностях Президента Зеленского пойти на второй срок.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
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