Указ Зеленского о новых санкциях СНБО: кого и за что наказывают

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Елена Бурдейная
На официальном портале Президента Украины обнародован Указ №497, который вводит в действие решение СНБО от 5 октября 2021 г.
Одно из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины - фото СНБО
На заседании Совета национальной безопасности и обороны обсудили меры, которые украинское государство применит к тем, кто посягает на ее безопасность и независимость. Будут наказаны люди и компании, участвовавшие в организации и проведении выборов в Госдуму России на неподконтрольных Украине Донеччине и Луганщине, а также в оккупированном Крыму.
В списке СНБО — 95 граждан России и Украины и четыре компании. К ним задействуют персональные специальные экономические и другие санкции. Лиц, которые были членами избирательных комиссий или кандидатами в депутаты, будут наказывать следующим образом:
— блокировать имущество,
— ограничивать торговые операции и операции с капиталом,
— запрет полетов и транзита через Украину,
— запрет участия в приватизации,
— ограничение в использовании валюты и банковских карточек иностранных банков
и другие.
Санкции на подавляющее большинство этих граждан наложены бессрочно. Только для одного человека указан срок 10 лет — для гражданина Кореи Хен Чена, 1965 г.р.
Среди компаний, которые попали под санкции СНБО, три российских компании: казанский пороховой завод, амурский судостроительный завод, завод по выпуску корабельного освещения. Четвертая компания — из Сингапура, в ее регистрационных документах указано, что она занимается оптовой торговлей. К предприятиям задействуют следующие меры:
— блокирование активов,
— запрет торговли и перевозок,
— запрет на выведение капитала,
— запрет на участие в государственных закупках,
— аннулирование лицензий и разрешений,
— запрет любой деятельности, связанной с валютными операциями, ценными бумагами, приватизацией
и другие.
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