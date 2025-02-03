Уголовный авторитет и депутаты требовали 60 тыс. долларов: детали шокирующей схемы

В Днепропетровской области полиция разоблачила дерзкую криминальную схему, где группа лиц требовала у бывшего чиновника несуществующий долг на сумму 60 тыс. долларов США. В составе преступной группы – криминальный авторитет и два депутата, угрожавшие жертве физическим насилием и уничтожением его имущества. Следствие установило, что для устрашения мужчины использовались гранаты и поджоги. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Уголовная схема на Днепропетровщине. Фото: gp.gov.ua

Трем фигурантам этого дела поставлено в известность о подозрении за вымогательство в составе организованной группы в условиях военного положения. По данным прокуратуры, криминальную деятельность возглавлял мужчина с судимостью, а его сообщники, два депутата, в то время возглавляли коммунальные предприятия. Они организовали целый ряд преступных действий, в том числе поджог дома потерпевшего и автомобилей, а также бросали светошумовые гранаты на его двор.

Во время запугивания бывший чиновник вынужден был передать часть "долга" — 22 тыс. долларов США. После этого злоумышленников задержали. Все подозреваемые находятся под стражей, а полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к преступлению.

Благодаря общим действиям правоохранителей в Днепропетровской области удалось раскрыть эту преступную схему. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а злоумышленникам грозит серьезное наказание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в СМИ "слили" протоколы с показами о вымогательстве с Труханова 500 тысяч долларов для "решения вопроса" в НАБУ. Отмечается, что согласно протоколу допроса, который проводил прокурор второго отдела САП Станислав Броневицкий в рамках уголовного производства №52024000000000266 от 31.05.2024 года по ч.4 ст.368 УК Украины, в 2017 году, первый заместитель директора НАБУ с Геннадием Трухановым в помещении бюро. В ходе разговора Углава намекнул, что у Труханова будут проблемы, которые следует заранее решить.