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Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката

Правоохранители разоблачили организацию, поставлявшую наркотики по всему миру

сегодня, 15:27
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провела масштабную спецоперацию, в ходе которой обезвредили международный наркосиндикат, занимавшийся изготовлением, контрабандой и сбытом тяжелых наркотиков как в Украине, так и за рубежом. В результате сделки задержали 17 членов группировки, которые, как установлено, были вовлечены в крупный бизнес по обороту наркотиков, используя собственные каналы поставок и налаженные связи с зарубежной наркомафией.

Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката

В Украине задержали руководителей наркосиндиката. Фото: СБУ

Как действовала наркосеть

По данным следствия, злоумышленники организовали лаборатории на территории Украины, где ежемесячно производили более 100 кг опасных психотропов, таких как PVP и мефедрон. Наркотики реализовывали в Украине и переправляли в Европу и на Южный Кавказ, маскируя их под детские игрушки и продукты питания во избежание разоблачения на границе.

Международные каналы сбыта и импорт наркотиков в Украину

Благодаря разветвленным контактам с зарубежными криминальными группировками, синдикат также организовал поставки в Украину других наркотиков, в частности ЛСД, кокаина, МДМА и каннабиса. Участники группировки использовали специально созданные телеграммы-каналы, один из которых вошел в топ-5 самых популярных интернет-ресурсов для продажи наркотиков в Украине.

Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 2
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 3
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 4
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 5
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 6
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 7
Удар по международному наркобизнесу: в Украине задержаны руководители наркосиндиката - фото 8

Кто руководил группировкой

Следователи установили, что организатором преступной группы является уроженец Одесской области, который привлек десятки человек из Украины и из-за границы в свой нелегальный бизнес. Во время обысков правоохранители изъяли около 40 кг наркотиков, около 1000 литров прекурсоров, а также фасовочное оборудование и другие доказательства преступной деятельности. Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 20 миллионов гривен.

Уголовные обвинения и возможный приговор

Задержанным доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых организация преступной группы, контрабанда наркотиков и незаконное изготовление и сбыт психотропов. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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Источник: https://ssu.gov.ua/
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