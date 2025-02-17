Удар по кошельку Кремля: в Украине национализировали активы российского олигарха

В Украине продолжается борьба с российскими активами, финансировавшимися государством-агрессором. Высший антикоррупционный суд принял решение в пользу государства, национализировав активы подсанкционного российского олигарха в 29 миллионов долларов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Демуринский горно-обогатительный комбинат». Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста и национализировал имущество подсанкционного российского бизнесмена, связанного с металлургической промышленностью РФ. Речь идет о $29 миллионах, которые должны были пойти в карман олигарха, но теперь останутся в государственной собственности.

Расследование установило, что с 2012 года ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" находился под контролем российского олигарха. Это предприятие десятилетиями снабжало стратегическое сырье для титанового производства в РФ, что обеспечивало 40% оборонных заказов Кремля.

Ранее, по решению суда, Украина уже конфисковала другие активы этого олигарха более чем на 2 миллиарда гривен, включая мощности горно-обогатительного комбината.

В настоящее время СБУ продолжает досудебное расследование по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя.

Напомним, Украина продолжает эффективно использовать санкции как оружие против лиц, поддерживающих агрессивную политику кремля. В 2024 году удалось не только блокировать активы, но и взыскать миллиарды гривен в пользу государства. Какие активы были конфискованы и что ждет санкционную политику в 2025 году — разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство юстиции Украины.



