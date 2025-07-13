Убийство полковника СБУ в Киеве: новые детали об убийцах от Нацполиции

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией установила нападающих, которые 10 июля убили полковника СБУ Ивана Воронича в Голосеевском районе Киева. Как сообщают правоохранители, преступление совершили двое иностранцев — мужчина и женщина, действовавшие по указаниям ФСБ РФ.

Полковника СБУ Ивана Воронича убили иностранцы

Что известно об убийцах полковника Воронича

Как сообщает Национальная полиция, за убийством полковника СБУ Ивана Воронича стояли двое преступников, которыми руководили ФСБ РФ. Исполнителями оказались иностранные граждане, получившие координаты тайника с оружием через канал связи с российской разведкой. Их задачей была слежка за полковником, фиксация его передвижений и убийство.

После совершения преступления нападавшие пытались "залечь на дно", однако сотрудники СБУ и Нацполиции смогли установить их местонахождение в Киевской области. Во время спецоперации 13 июля убийцы полковника СБУ сопротивлялись, поэтому силовики открыли огонь на поражение, в результате чего те были ликвидированы.

Ранее издание "Страна.ua" опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Сообщалось, что полиция разыскивает Гулиеву Нармин, 1991 года рождения, и ее сообщника.

Убийство полковника СБУ в Киеве

50-летний полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был застрелен утром 10 июля неподалеку от его дома. Преступление произошло около 08:00, когда офицер направлялся к своему авто, а нападавший совершил несколько прицельных выстрелов в упор.

Бывший представитель ГУР МО Роман Червинский сообщил, что Воронича убили пятью выстрелами. Погибший служил в СБУ с начала войны в Донбассе и активно противодействовал российским спецслужбам с 2014 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ уничтожила агентов ФСБ, убивших украинского полковника в Киеве.

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