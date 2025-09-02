Убийство Парубия: все, что известно о задержанном и его мотивах

В Украине продолжают расследовать убийство народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, произошедшего 30 августа во Львове. Правоохранители уже задержали подозреваемого, однако мотивы преступления остаются неизвестными.

Андрей Парубий. Фото из открытых источников

Как произошло убийство Парубия

Андрея Парубия убили во Львове, когда он направлялся в спортзал на улице Ефремова. Нападающий, замаскированный под курьера службы доставки, подкрался сзади и произвел восемь выстрелов. Преступник скрылся с места происшествия, после чего во Львове объявили план "Сирена". Спецоперация продолжалась всю ночь, а уже утром 1 сентября подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.

Что известно о возможном убийце Парубия

По данным Нацполиции, подозреваемый в убийстве Парубия — мужчина 1973 года рождения, житель Львова, не имевший постоянного места работы и зарабатывавший случайными подработками. Он долгое время готовился к преступлению, следил за политиком и планировал уход. После убийства возможный нападающий пытался скрыть следы – переоделся и лишился оружия.

На брифинге заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявил, что "мы не говорим, что он признался". Однако объяснил, что сейчас идет работа по сбору доказательств, чтобы официально подтвердить его причастность.

Официальная версия следствия по поводу мотивов убийства Парубия пока не озвучена, однако полиция не исключает российского следа.

"Мы изучаем все мотивы. Продолжаем работать по всем направлениям. Лицо имело намерение убить, мы не исключаем российский след, что этот заказ со стороны РФ", — сообщил Небитов.

СБУ также подтвердила, что есть данные о возможной причастности российских спецслужб.

"Доказательства о причастности спецслужб Российской Федерации рассматриваются", — сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко.

Следствие считает, что нападающий действовал не спонтанно и мог иметь инструкторов или соучастников. Пока конкретных доказательств по поводу сообщников нет, но правоохранители не исключают эту версию.

В СМИ появилась информация, что подозреваемого могли шантажировать сведениями о погибшем на войне сыне. Однако на брифинге эту версию не подтвердили и не опровергли.

Львовская прокуратура уже сообщила подозреваемому о подозрении в убийстве Парубия. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Прокуратура настаивает на аресте без права внесения залога.

