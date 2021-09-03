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Главная Новости Общество Криминал Убили двух косуль: как накажут украинцев
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Убили двух косуль: как накажут украинцев

Двум ковельчанам объявят о подозрении в незаконной охоте

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна

Против двух жителей Ковеля открыто уголовное производство. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Убили двух косуль: как накажут украинцев

Убитая косуля, фото Нацполиции

Известно, что двоих мужчин, прибывших в охотничьих угодий на автомобиле марки "Ford", задержали следователи. О незаконной охоте в полицию Волынской области сообщил местный егерь.

Мужчин с тушками двух косуль и оружием егерь обнаружил ночью близ села Штунь, что в Ковельском районе. Егерь проводил рейд угодьями и обнаружил охотников в поле.

На место прибыла следственно-оперативная группа и провела обыски автомобиля. У подозреваемых изъяли тушки косуль, патроны к оружию, охотничий нож, веревки и другие средства.

Убитым животным ветеринары проведут вскрытие для установления причин их гибели.

По факту данные внесены в Единый реестр государственных расследований по части 1 статьи 248 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас следователи направили в суд ходатайство об аресте автомобиля и орудий охоты.

Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 160 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писал портал "Комментарии", Южная Корея предоставит юридический статус животным. Таким образом домашних любимцев пытаются защитить от жестокого обращения с ними. Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданского кодекса, чтобы предоставить животным правовой статус. Согласно поправке, в Южной Кореи животных признают существами, которые имеют право на уважение к их жизни, защиту, нормальные условия содержания.


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Источник: https://vl.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/dvox-kovelchan-prityagnut-do-kriminalnoji-vidpovidalnosti-za-nezakonne-polyuvannya/
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Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 14:54

Бедные вечно голодающие охотники!!! Запретить в Украине любую охоту хотя бы лет на 10!!! Тоже самое касается промышленного вылова рыбы и запрет вылова любыми снастями кроме удочки и спиннинга хотя бы на 10 лет!!!

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