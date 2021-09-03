Убили двух косуль: как накажут украинцев

Против двух жителей Ковеля открыто уголовное производство. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Убитая косуля, фото Нацполиции

Известно, что двоих мужчин, прибывших в охотничьих угодий на автомобиле марки "Ford", задержали следователи. О незаконной охоте в полицию Волынской области сообщил местный егерь.

Мужчин с тушками двух косуль и оружием егерь обнаружил ночью близ села Штунь, что в Ковельском районе. Егерь проводил рейд угодьями и обнаружил охотников в поле.

На место прибыла следственно-оперативная группа и провела обыски автомобиля. У подозреваемых изъяли тушки косуль, патроны к оружию, охотничий нож, веревки и другие средства.

Убитым животным ветеринары проведут вскрытие для установления причин их гибели.

По факту данные внесены в Единый реестр государственных расследований по части 1 статьи 248 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас следователи направили в суд ходатайство об аресте автомобиля и орудий охоты.

Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 160 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писал портал "Комментарии", Южная Корея предоставит юридический статус животным. Таким образом домашних любимцев пытаются защитить от жестокого обращения с ними. Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданского кодекса, чтобы предоставить животным правовой статус. Согласно поправке, в Южной Кореи животных признают существами, которые имеют право на уважение к их жизни, защиту, нормальные условия содержания.

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