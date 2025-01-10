У Трампа пригорает: первый в истории президент-преступник набросился с оскорблениями на суд

Новоизбранный президент Дональд Трамп считает несправедливым приговор суда по делу о "деньгах за молчание" для порнозвезды Сторми Дэниелс и подделке финансовых документов. Об этом 10 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN. Трамп заявил, что подаст апелляцию, и не стеснялся в выражениях в адрес суда, комментируя исход дела.

Трамп считает, что "дела не было", а приговор ему - "мистификаця". Фото: Википедия

Процесс по делу о деньгах для порнозвезды он считает "охотой на ведьм", которую устроили демократы. Трамп подчеркнул, что "демократы проиграли", а по справедливости и "дела никогда не было".

"Сегодняшнее событие было ужасной шарадой, и теперь, когда оно закончилось, мы оспорим эту мистификацию, которая не имеет никаких оснований, и восстановим доверие американцев к нашей некогда великой системе правосудия", — высказался он.

Портал "Комментарии" напоминает, что суд счел неправильным приговаривать человека, который через 10 дней станет 47-м президентом США, к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению. Однако Трамп по-прежнему признан виновным в 34 эпизодах подделки деловых документов — так решило жюри присяжных, и суд согласился. Политик станет первым в истории президентом США, осужденным за тяжелое преступление.

Трамп возразил, что "настоящее жюри", американский народ, высказался по-своему, переизбрав его "с подавляющим мандатом на одних из самых значимых выборов в истории".

"Как убедился американский народ, в этом "деле" не было ни преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, ни закона, только очень противоречивый судья, звездный свидетель, который является лишенным прав, опальным, серийным лжесвидетельством и преступным вмешательством в выборы", — резюмировал он.

Судья Хуан Мерчан заявил, что утвердил в качестве приговора "безусловное освобождение" Трампа, поскольку он избран президентом, а любое наказание препятствовало бы исполнению им президентских обязанностей.

Это единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. У Трампа остается возможность подать апелляцию. Остальные несколько были закрыты и прекращены. Трампа по этому делу обвиняли в том, что он фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэлс. Та утверждала, что у них с Трампом в 2006 году был секс, и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей за молчание. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает. Как сообщали "Комментарии", Дональд Трамп просил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено. Но ему в этом отказали.