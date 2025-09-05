У родителей погибшего защитника отобрали выплаты: что произошло

В Житомирской области полиция оперативно разоблачила и задержала двух мужчин, совершивших разбойное нападение на супругов из Чудновской общины. Преступники похитили деньги, которые государство выплатило семье за гибель сына-защитника.

Ограбили семью погибшего воина

Инцидент произошел днем 2 сентября. Когда хозяин дома, 64-летний мужчина, вернулся, на него напали двое неизвестных в балаклавах. Один из них ударил его по лицу, после чего мужчина потерял сознание. Когда пришел в себя, понял, что его связали, а сейф в доме пуст. Пропали 7 тысяч долларов, 4,5 тысяч евро и более 200 тысяч гривен.

Вернувшаяся домой жена потерпевшего увидела мужчину в кандалах и сразу вызвала полицию. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, уголовный розыск и кинолог со служебной собакой. Животное взяло след и привело правоохранителей к выброшенным вещам преступников. Среди найденного была и угнана камера видеонаблюдения с картой памяти, на которой сохранилась запись самого нападения.

Оперативники быстро установили подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 34-летний местные жители. Младший из них оказался… племянником потерпевшего. Оба мужчины уже раньше имели проблемы с законом из-за имущественных преступлений. На допросе они признали свою вину.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в автомобиле одного из них изъяли мобильные телефоны, вещи и другие доказательства.

4 сентября обоим мужчинам объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с целью завладения имуществом в крупных размерах.

За это преступление им грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

