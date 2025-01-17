У обвиняемого в убийстве Фарион заметили "русский след": полиция сообщила новые детали

Обвиняемый в убийстве профессора Ирины Фарион Вячеслав Зинченко долго готовился к преступлению. Он изучал методички, как работают правоохранители и читал книги российских спецслужб, рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко

Иван Выговский в интервью "Украинским новостям" раскрыл новые детали по делу об убийстве Ирины Фарион, в частности, о подозреваемом Вячеславе Зинченко. По словам главы Нацполиции, обвиняемый в убийстве, вероятно, сам готовился, однако версия о причастности россиян также остается активной.

"Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы РФ. Оружие не нашли, но мы полностью отследили, где он покупал оружие. Он хорошо подготовился, был осведомлен, читал много литературы, понимал методы конспирации. Читал книги ФСБ, литературу, как не оставлять следы преступления, читал методички, как работают правоохранители по раскрытию и как обойти преследование", — сказал Выговский.

Кроме того, полиция сочла, что для подготовки к преступлению Зинченко потратил около 20 тысяч гривен, в том числе часть средств находилась на счетах в криптокошельке.

"Мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тысяч гривен", – сказал Выговский.

Как объяснил Выговский подозреваемого в убийстве Ирины Фарион обнаружили с помощью современных технологий, в частности, из-за манеры шествия Зинченко, а также выяснили маршруты перемещения и места временного проживания обвиняемого.

Напомним, что во Львове 19 июля на Ирину Фарион покушались и выстрелили ей в голову из огнестрельного оружия. Фарион доставили в больницу, где сообщили о смерти профессора. 25 июля стражи порядка задержали 18-летнего юношу Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Фарион подала иск в суд на 15 миллионов гривен за моральный ущерб.

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