У обвиняемого в убийстве Фарион заметили "русский след": полиция сообщила новые детали

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Slava Kot
Обвиняемый в убийстве профессора Ирины Фарион Вячеслав Зинченко долго готовился к преступлению. Он изучал методички, как работают правоохранители и читал книги российских спецслужб, рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.
Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко
Иван Выговский в интервью "Украинским новостям" раскрыл новые детали по делу об убийстве Ирины Фарион, в частности, о подозреваемом Вячеславе Зинченко. По словам главы Нацполиции, обвиняемый в убийстве, вероятно, сам готовился, однако версия о причастности россиян также остается активной.
Кроме того, полиция сочла, что для подготовки к преступлению Зинченко потратил около 20 тысяч гривен, в том числе часть средств находилась на счетах в криптокошельке.
Как объяснил Выговский подозреваемого в убийстве Ирины Фарион обнаружили с помощью современных технологий, в частности, из-за манеры шествия Зинченко, а также выяснили маршруты перемещения и места временного проживания обвиняемого.
Напомним, что во Львове 19 июля на Ирину Фарион покушались и выстрелили ей в голову из огнестрельного оружия. Фарион доставили в больницу, где сообщили о смерти профессора. 25 июля стражи порядка задержали 18-летнего юношу Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Фарион подала иск в суд на 15 миллионов гривен за моральный ущерб.
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