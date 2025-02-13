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Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло

В общей сложности СБУ задержали 17 человек

сегодня, 19:55
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провела масштабную спецоперацию, результатом которой стало задержание 17 человек, причастных к нелегальной продаже оружия. Дельцы пытались реализовать "трофейное" вооружение, собранное на местах боевых действий, криминальной группировкой в разных регионах Украины. Среди изъятого – автоматы, взрывчатка и даже огнеметы. Как действовали злоумышленники и что им грозит – дальше в материале.

Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло

Задержание. Фото: СБУ

Нелегальное обращение оружия: как работали схемы

Контрразведка СБУ обнаружила сеть лиц, занимавшихся незаконной перепродажей военных средств поражения. В разных регионах страны правоохранители задержали 17 человек, пытавшихся сбыть оружие криминалитета.

  • Запорожская область. Полицейские задержали рецидивиста, который после отбывания наказания взялся за новый бизнес — сбыт взрывчатки. Он пытался продать более 11 кг тротила и огнемет "Джмиль".

  • Буковина. Выявлена организованная группа, которая незаконно вывозила оружие с территорий, где шли бои, и предлагала его потенциальным покупателям. В составе группировки – двое военных-контрактников.

  • Волынская область. Местный житель пытался продать автомат Калашникова, используя статус волонтера как прикрытие для перевозки оружия из прифронтовых зон.

  • Чернигов. Контрактник воинской части прятал арсенал оружия в стене собственного дома, планируя постепенную продажу.

  • Львовщина, Хмельницкая и Ивано-Франковская. Разоблачены четыре человека, специализировавшиеся на продаже боевых гранат, мин и боеприпасов.

  • Киевская область. Еще один военный пытался найти покупателей для крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.

  • Харьков. СБУ обезвредила группу из семи человек, продававших российские автоматы и гранаты.

Какое наказание ждет дельцов

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Операция производилась под процессуальным руководством нескольких специализированных прокуратур и Офиса Генерального прокурора. Следствие продолжается, а силовики обещают продолжать работу по ликвидации теневого рынка оружия.

Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло - фото 2
Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло - фото 3
Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло - фото 4
Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло - фото 5
Трофейный бизнес: как дельцы пытались продать оружие криминала и что из этого вышло - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили попытки незаконной продажи трофейного оружия в нескольких регионах Украины. В Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях задержаны пять человек, причастных к подпольной торговле средствами поражения. Среди задержанных – рецидивисты и дезертиры, скрывавшие арсеналы в специально обустроенных схронах. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14105
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