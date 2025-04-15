Трое инфлюэнсеров изнасиловали несовершеннолетнюю и выложили запись в сеть: полиция выпустила их

Трагическая ситуация произошла с 16-летней девушкой в Португалии. Девушку изнасиловали трое инфлюэнсеров, записавших сцены преступления на видео, а затем выложили кадры в сеть. Полиция задержала их, однако впоследствии выпустила мужчин под залог. Эта ситуация вызвала акции протеста в Португалии.

Протесты в Португалии. Фото: FILIPE AMORIM

Как сообщают португальские СМИ, в феврале 2025 года 16-летняя девушка договорилась о встрече с одним из инфлюэнсеров. Однако он появился с двумя друзьями. Мужчины затащили девушку на склад, а затем жестоко изнасиловали. Они сняли нападение на видео и выложили его в сеть.

Запись изнасилования пересмотрели более 32 тысяч человек, но никто из них не сообщил о преступлении в полицию. Информация об изнасиловании поступила в полицию только после того, как девушка обратилась в местную больницу.

Трех мужчин в возрасте от 17 до 19 лет задержали в марте. Всех их обвинили в похищении человека, изнасиловании и детской порнографии, но они были отпущены после внесения залога. Единственное, что им запретили, это контактировать с потерпевшей и обязали раз в неделю появляться в отделении полиции.

Протесты в Португалии

Жители Португалии возмутились таким решением суда. Они вышли на улицы Лиссабона и других городов, чтобы протестовать. Главное их требование – это усиление закона о насилии в отношении женщин. Митингующие на плакатах держали надписи: "Больше ни одной", "Женщины не товар", "Нет значит нет", "Изнасилование нельзя простить".

"Мы возмущены не только этой ситуацией, но и всеми ситуациями изнасилования и насилия в отношении женщин", — объясняет участница акции Франциска Перейра де Алмейда.

Политики из разных партий присоединились к протестующим, призывая к законодательным изменениям, которые сделали бы изнасилование более суровым преступлением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Грузии разоблачили "ферму человеческих яйцеклеток", которые вытаскивали из женщин в ужасающих условиях.

Также "Комментарии" писали об иранской студентке, раздевшейся в знак протеста.