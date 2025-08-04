Трех работников ТЦК будут судить за пытки: что известно

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования, обвиняемых в незаконном задержании и избиении мужчины. Обвинительные акты уже были переданы в суд.

Пытками за неповиновение: трое сотрудников военкомата предстанут перед судом

События произошли в феврале 2025 года в селе Иванное Ровенской области. Работники ТЦК заметили местного мужчину на велосипеде и решили остановить его. Когда он проигнорировал требование остановиться, его начали преследовать служебным автомобилем и в конце концов сбили. Человек выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, чем, вероятно, спровоцировал агрессию со стороны работников.

Трое работников ТЦК применили слезоточивый газ, насильно затащили мужчину в авто, после чего двое из них начали избивать его по голове и телу. Избиение прекратилось только после того, как пострадавший согласился поговорить. После этого он прошел военно-врачебную комиссию и был мобилизован в ряды ВСУ.

В июне следователи ДБР сообщили задержанным о подозрении. В ходе расследования все трое признали свою вину и заявили, что после завершения судебного процесса планируют перевестись в боевые подразделения.

Им инкриминируют незаконное лишение свободы, сопровождавшееся физическим насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины), а двум фигурантам — еще и пытки с целью наказания (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины). За эти преступления им грозит до 6 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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