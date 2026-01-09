В США разворачивается громкий общественный и нравственный скандал , связанный с использованием искусственного интеллекта. 19-летний студент Калифорнийского университета в Мерседе Сэм Нельсон умер от передозировки после продолжительных консультаций с чат-ботом ChatGPT по употреблению наркотических и успокаивающих веществ. Об этом сообщает The Telegraph.

В США расследуют смерть 19-летнего студента, консультировавшегося с ChatGPT по наркотикам

По имеющейся информации, парень учился на факультете психологии и в течение примерно 18 месяцев регулярно обращался в чат-бот за советами , связанными с сочетанием различных веществ. В частности, речь идет о Xanax (алпразолам) — сильнодействующем успокаивающем препарате и кратом — растительном экстракте с опиоидными свойствами, который может вызвать зависимость.

Журналисты утверждают, что транскрипты переписок свидетельствуют: чат-бот якобы предоставлял подробные рекомендации по дозировке и в отдельных ответах уверял в относительной безопасности таких комбинаций . Именно это стало предметом пристального внимания со стороны семьи погибшего и экспертов.

Последний диалог перед смертью

В день трагедии Сэм Нельсон снова обратился к ChatGPT с вопросом, может ли Xanax снизить тошноту после употребления кратома . По данным издания, вскоре после этого мать нашла сына мертвым в его спальне . Медики констатировали смерть от передозировки.

Этот случай уже называют одним из первых резонансных примеров , когда искусственный интеллект оказался в центре расследования, связанного с реальной гибелью человека.

Реакция OpenAI

В компании OpenAI , разрабатывающей ChatGPT, отреагировали на сообщения о трагедии. Представители компании назвали ситуацию трагической , выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что политика платформы запрещает предоставление советов, которые могут нанести вред здоровью или жизни .

В заявлении подчеркивается, что модели должны отказывать в опасных запросах , оказывать осторожные ответы и поощрять пользователей обращаться за реальной медицинской или психологической помощью , а не полагаться на искусственный интеллект.

В то же время, в компании не подтвердили подлинность обнародованных транскриптов и отметили, что продолжается внутренняя проверка .

Почему эта история важна

Эксперты подчеркивают: трагедия в США вновь подняла вопросы границ ответственности искусственного интеллекта , а также опасности использования чат-ботов в качестве замены врачам или психотерапевтам . ИИ не несет юридическую ответственность, но для многих пользователей он становится источником "авторитетной" информации.

Специалисты предостерегают: ни один алгоритм не может оценить реальное состояние здоровья человека , а какие-либо советы по поводу лекарств или психоактивных веществ без контроля врача могут иметь фатальные последствия.

Расследование продолжается, а эта история уже стала тревожным сигналом для общества , которое все больше доверяет цифровым помощникам в вопросах жизни и смерти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в США набирает обороты волна судебных процессов против OpenAI из-за обвинений в том, что ChatGPT якобы мог провоцировать пользователей к самоубийству и насилию.