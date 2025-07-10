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20-летнюю девушку нашли мертвой на борту яхты миллионеров

20-летняя женщина исчезла на борту роскошной яхты. Ее тело обнаружили в крови рядом с возможным нападающим.

10 июля 2025, 17:35
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Slava Kot

20-летняя Пейдж Белл работала на борту роскошной 43-метровой яхты Far From It, находившейся в водах на Багамах. 3 июля ее нашли мертвой в луже крови на этой яхте, а рядом с телом лежал раненый мужчина с ножом в руках.

20-летнюю девушку нашли мертвой на борту яхты миллионеров

Пейдж Белл

Уроженка Южной Африки Пейдж Белл должна была праздновать свое 21-летие 14 июля, однако она исчезла 3 июля во время вечеринки. Обеспокоенные длительным отсутствием коллеги и члены экипажа начали поиски. Они проверили все VIP-люксы и служебные помещения, но только в машинном отделении их ждала ужасная картина.

Пейдж лежала в крови, а рядом с ней 39-летний инженер Брихидо Муньос из Мексики, который имел ранение рук и держал нож. Полиция подозревает, что перед убийством Пейдж могла испытать сексуальное насилие, а после этого ее нападавший пытался совершить попытку самоубийства. Муньоса задержали, оказали медицинскую помощь и впоследствии официально обвинили в убийстве.

20-летнюю девушку нашли мертвой на борту яхты миллионеров - фото 2

Пейдж Белл

Семья Пейдж опубликовала заявление из-за смерти девушки.

"Наша семья столкнулась с невероятной трагедией. Мама и папа вылетают на Багамы, чтобы начать болезненный процесс возвращения нашей дочери домой и поиска справедливости для монстра, унесшего ее жизнь", — говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что судебные процессы в другой стране чрезвычайно сложны и дорогостоящи. После возвращения в ЮАР родные Пейдж планируют добиваться максимального наказания для подозреваемого.

Первые слушания по делу состоялись на острове Нью-Провиденс на Багамах. Подозреваемому было отказано в освобождении под залог. Следующее заседание назначено на 20 ноября. 

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14891279/identity-superyacht-engineer-girl-crew-member-Bahamas-unveiled.html
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