20-летнюю девушку нашли мертвой на борту яхты миллионеров

20-летняя Пейдж Белл работала на борту роскошной 43-метровой яхты Far From It, находившейся в водах на Багамах. 3 июля ее нашли мертвой в луже крови на этой яхте, а рядом с телом лежал раненый мужчина с ножом в руках.

Пейдж Белл

Уроженка Южной Африки Пейдж Белл должна была праздновать свое 21-летие 14 июля, однако она исчезла 3 июля во время вечеринки. Обеспокоенные длительным отсутствием коллеги и члены экипажа начали поиски. Они проверили все VIP-люксы и служебные помещения, но только в машинном отделении их ждала ужасная картина.

Пейдж лежала в крови, а рядом с ней 39-летний инженер Брихидо Муньос из Мексики, который имел ранение рук и держал нож. Полиция подозревает, что перед убийством Пейдж могла испытать сексуальное насилие, а после этого ее нападавший пытался совершить попытку самоубийства. Муньоса задержали, оказали медицинскую помощь и впоследствии официально обвинили в убийстве.

Пейдж Белл

Семья Пейдж опубликовала заявление из-за смерти девушки.

"Наша семья столкнулась с невероятной трагедией. Мама и папа вылетают на Багамы, чтобы начать болезненный процесс возвращения нашей дочери домой и поиска справедливости для монстра, унесшего ее жизнь", — говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что судебные процессы в другой стране чрезвычайно сложны и дорогостоящи. После возвращения в ЮАР родные Пейдж планируют добиваться максимального наказания для подозреваемого.

Первые слушания по делу состоялись на острове Нью-Провиденс на Багамах. Подозреваемому было отказано в освобождении под залог. Следующее заседание назначено на 20 ноября.

